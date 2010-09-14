Задача для опытного верстальщика высокого уровня

Есть интернет-магазин с мелкими косяками http://jablonexshop.ru/ надо поправить верстку в одном месте и убрать мелкие недочеты (о которых я скажу) реально - работы на день, если умеешь и знаешь. Очень хочется человека из Москвы, чтоб я с ним ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть около 5 магазинов, которые нужно сверстать и сайт партнерской программы.
Магазины динамические, много блоков, которые должны быть строго правильно расположены в коде, в соответствии со спецификацией.
В общем нужен _опытный_ верстальщик, который с полуслова понимает заказчика, быстро и четко выполняет задания.
Начинающих просьба не писать.
Ищем человека для постоянного сотрудничества, подобных заказов будет много. Пожалуйста подробнее рассказывайте о вашем опыте именно в верстке. Оплата будет от 50 долларов за один магазин и выше, обсудим индивидуально.
- Похожие заказы
- $30HTML-верстка14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Необходимо сверстать дизайн под Wordpress. Дизайн выполнен в Phtoshop. Требование к кандидату наличие подобных работ.HTML-верстка2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходимо создать статичную версию сайта www.unimilk-actual.ru. Желтельно опыт подобной работы. На CMS устанавливать не нужно. Вверстка должна быть валидной. Сроки: 1 неделя.HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно исправить проблему с отображением фона ссылок в браузерах IE. В опере и файрфоксе ссылки отображаются нормально, в експлорере 6-8 у ссылок отображается какой-то левый фонЗавершен13 лет назад
- $100
Сайт небольшой телекоммуникационной компании. Сайт аскетичный, графики не много, флеш и javascript отсутствуют. В данный момент сайт работает, но дизайн сделан в 2003 году: смотрится не современно, верстка ужасная - табличная и очень избыточная. ...Завершен13 лет назад
Имееться сайт на юкозе, все готво, кроме меню. нужно вставить меню такое как тут www.javascriptkit.com/script/script2/verticalmenu.shtml Только 4-5 подуровней и чтобы можно было добавлять 2000 строк меню вместе с подуровнями.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $15
Проверить, исправит, доработать или переделать верстку сайтаЗавершен13 лет назад
Необходимо заверстать сложное меню.Кроссбраузерно от ие6.Завершен13 лет назад
Переверстка Сайта нужна на дивы задание в приложение от вас сроки и бюджетЗавершен13 лет назад
Требуется поправить тему CMS Drupal на сайте: http://www.free-soft.name/ Тема создана на основе темы ZEN Что править: 1) линии границ модулей, если не хватает контента, не доходят до конца. http://www.free-soft.name/node/182 2) если свернуть браузер и сужать, то центр не ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад