Задача для опытного верстальщика высокого уровня

Есть около 5 магазинов, которые нужно сверстать и сайт партнерской программы.

Магазины динамические, много блоков, которые должны быть строго правильно расположены в коде, в соответствии со спецификацией.

В общем нужен _опытный_ верстальщик, который с полуслова понимает заказчика, быстро и четко выполняет задания.

Начинающих просьба не писать.

Ищем человека для постоянного сотрудничества, подобных заказов будет много. Пожалуйста подробнее рассказывайте о вашем опыте именно в верстке. Оплата будет от 50 долларов за один магазин и выше, обсудим индивидуально.