Поправить тему DRUPAL

HTML-версткаЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Требуется поправить тему CMS Drupal на сайте: http://www.free-soft.name/

Тема создана на основе темы ZEN

Что править:

1) линии границ модулей, если не хватает контента, не доходят до конца.

http://www.free-soft.name/node/182

2) если свернуть браузер и сужать, то центр не должен становиться меньше 700px. Т.е. он также стягивается, но до 700px

Оплата по завершению работы.

Drupal
13 лет назад
leored
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов(-3)
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