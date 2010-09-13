Верстка из PSD

Добрый день! Необходимо сверстать шаблон под Joomla 1.5 Добавить необходимые модули и настроить их. Валидно, кроссбраузерно. Цены можно указать с вёрсткой под IE6 и без него. Оплата после сдачи проекта заказчику, посему рассмотрю варианты с предоплатой не более 30%. При прочих ...