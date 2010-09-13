Верстка из PSD

$20
HTML-версткаЗавершен4 заявки172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна верстка макета.

Блочная, кроссбраузерно (ИЕ7+), ну и валидность кода тоже не помешает.

Сроки - в течении 4 часов.

Бюджет - 20$

Макет не особо сложный, самое сложными для верстки будут формы.

Спасибо

13 лет назад
nickoss
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
vladislav_roy
Владислав 
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Уже не первый раз работаю с Владом. Верстку сделал качественно, так как было договорено. Рекомендую!
Сработались без проблемы. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • HTML-версия печатного календаря

    Задача — разработать HTML версию печатного календаря. На основе печатного календаря (PSD и AI исходники) разработать HTML-версию. От печатной версии HTML должен отличаться версткой (в печатной - мелкий текст, так просто не уменьшить, нужно заново ...

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать главную страницу

    Здравствуйте, нужно сверстать главную страницу сайта http://vip-monster.com/ по PSD файлу. Сайт на Движке, движок использует шаблоны , цены и сроки сюда. Дизайн имееться ( PSD файл) Просмотреть http://s40.radikal.ru/i090/1009/fd/77a12874055c.jpg

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка под joomla 1.5

    $50

    Есть готовый простой диз (высылается в личку). К утру нужно сверстать. Дизайн крайне прост, макет есть в PSD. Диз высылаю интересующимся. ася 400-5000-шесть-шесть

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка 6-8 страниц небольшого интернет-магазина

    Требуется качественная верстка на базе имеющихся PSD файлов. Все страницы прорисованы. Верстка div'овая, должна корректно отображаться в IE6+, FF, Opera, Chrome, страницы желательно сделать максимально легкими. Внешний вид главной страницы в приложении. Кнопка "Корзина" закреплена, т.е. перемещается ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка несложного макета

    Как всегда - валидно, на слоях, семантично (seo оптимизировано). Жду от Вас цен. Возможно сотрудничество на постоянной основе.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать макет под Joomla 1.5

    Добрый день! Необходимо сверстать шаблон под Joomla 1.5 Добавить необходимые модули и настроить их. Валидно, кроссбраузерно. Цены можно указать с вёрсткой под IE6 и без него. Оплата после сдачи проекта заказчику, посему рассмотрю варианты с предоплатой не более 30%. При прочих ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка под Shop Script (Lego Edition)

    Требуется верстка под Shop Script (Lego Edition). Макет очень несложный, поэтому ждем адекватных предложений по ценам. Пожалуйста, указывайте примерные сроки исполнения. Превью макета в приложениях. UPD: Дорабатывать движок не надо, по сути требуется всего лишь реализовать цветовую ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть дизайн на joomla

    Добрый день. Есть нарисованный дизайн, его нужно сверстать и натянуть на Joomla 1.5 Дизайн простенький - обычный сайт-визитка. Единственно, есть один блок, где уместно использовать слайд-шоу.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад