HTML-версия печатного календаря

Задача — разработать HTML версию печатного календаря. На основе печатного календаря (PSD и AI исходники) разработать HTML-версию. От печатной версии HTML должен отличаться версткой (в печатной - мелкий текст, так просто не уменьшить, нужно заново компоновать элементы на каждой странице), подстветкой текущего дня (простой скрипт), наличием всплывающих подсказок. Объем работы - 12 страниц (по месяцам).

Эта работа уже выполнялась однажды (и была оплачена), все скрипты есть и работают, но заказчика не устроила в конце-концов верстка, поэтому ищется новый исполнитель.

Внимание! Не принимаются автоматические, шаблонные ответы "мы готовы взяться за работу" от студий и отдельных специалистов. Только адресная заявка с бюджетом, сроками и со ссылкой на аккуратно сделанную сходную работу из вашего портфолио. Опыт переноса печатных работ в web может оказаться решающим.

Сайт заказчика - www.jurta.info

В приложении: пример исходной страницы печатного календаря (2009-03.jpg) , пример непринятой заказчиком верстки cо всем необходимым HTML/JavaScript функционалом.