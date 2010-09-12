HTML-версия печатного календаря

Требуется переверстать шаблон для дле, необходимо при использовании div-ной верстки расположить контент в начале документа, при этом визуально отображать его в другом месте страницы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача — разработать HTML версию печатного календаря. На основе печатного календаря (PSD и AI исходники) разработать HTML-версию. От печатной версии HTML должен отличаться версткой (в печатной - мелкий текст, так просто не уменьшить, нужно заново компоновать элементы на каждой странице), подстветкой текущего дня (простой скрипт), наличием всплывающих подсказок. Объем работы - 12 страниц (по месяцам).
Эта работа уже выполнялась однажды (и была оплачена), все скрипты есть и работают, но заказчика не устроила в конце-концов верстка, поэтому ищется новый исполнитель.
Внимание! Не принимаются автоматические, шаблонные ответы "мы готовы взяться за работу" от студий и отдельных специалистов. Только адресная заявка с бюджетом, сроками и со ссылкой на аккуратно сделанную сходную работу из вашего портфолио. Опыт переноса печатных работ в web может оказаться решающим.
Сайт заказчика - www.jurta.info
В приложении: пример исходной страницы печатного календаря (2009-03.jpg) , пример непринятой заказчиком верстки cо всем необходимым HTML/JavaScript функционалом.
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