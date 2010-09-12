Сверстать и прикрутить дизайн к OpenCart

Нужна помощь с версткой. Нужно чтобы сайт получлися резиновым вниз, тоесть к примеру когда закидывает текст - высота увиличивается, чтобы сайт не вылезал на бакраунд. Для знающих людей работы на 2 минуты. Ошибку покажу, исодники скину или вы ...