Необходима вёрстка

HTML-версткаЗакрыт17 заявок353 просмотра
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Необходимо сделать вёрску дизайна в стиле web 2.0

Смотреть макет в моём портфолио.

Сумму указывать в заявках, рассмотрение большой стоимости не принемается

Делайте сумму реальной для проектировшика, учашегося на 4-ом курсе:)

По возможности Дополнить макет.

Буду ждать ваших заявок.

Так же проекту требуется html верстак.

13 лет назад
streemlol
Иван 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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