Необходима вёрстка

Необходимо исправить ошибки в шаблоне интернет магазина. для успешного прохождения валидации. Оценить работу можно: http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fnc-ural.ru Исправить небольшой баг шапки сайта в IE. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать вёрску дизайна в стиле web 2.0
Смотреть макет в моём портфолио.
Сумму указывать в заявках, рассмотрение большой стоимости не принемается
Делайте сумму реальной для проектировшика, учашегося на 4-ом курсе:)
По возможности Дополнить макет.
Буду ждать ваших заявок.
Так же проекту требуется html верстак.
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