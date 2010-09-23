Верстка 2000 страниц html

Нужен дизайнер для верстки 2000 страниц html.

В общем есть шаблон страницы с меню и около 2000 страниц без меню но с фото и текстом.

нужно каждую из страниц вписать в этот шаблон. (вставить фото, текст, поменять title)

предупрежу, тематика сайта - эротика.

оплата по договоренности.

работа удаленная. файлы пришлю на мейл в архиве.

оплата на банковску карту, либо платеж в любой коммерческий банк РФ