Мелкие доработки сайта под Joomla (верстка)

HTML-версткаЗавершен2 заявки219 просмотров
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В каталоге сайтов vsemesta.com (сделан на Joomla) надо сделать незначительные правки в верстке:

1. http://vsemesta.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=54&Itemid=200

Если добавлять html код (например, ссылки) то некорректно работает.

http://vsemesta.com/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=6&Itemid=200

"Добавить материал здесь" надо переименовать в "Добавить новый сайт"

и надо сделать, чтобы при наведении цвет ссылки менялся как везде.

3. 1. Право.ru - информационный портал

www.pravo.ru

Название сайта: Право.ru - информационный портал

Подробное описание: Правовые новости, аналитические статьи. Анонсы судебных заседаниях, информация о судьях. Исковые заявления, постановления и решения судов и др. документы. Юридическая онлайн-консультация.

убрать внутри кода теги

и также "Название сайта:", "Подробное описание:" и т.п.

4. Модуль Search directory - надо вставить на место верхнего поиска

(вместо модуля Yoo_search)

Т.е. чтобы поиск ПО КАТАЛОГУ был наверху вместо поиска по сайтам. И

сделать форму поиска шире в 2-3 раза. (длиннее).

5. 0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

буквы надо вообще убрать.

7. в "пустых" категориях типа

http://vsemesta.com/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=5&Itemid=200

убрать "Записи не найдены"

8. Вместо Login надо написать Войти

А на иконках - тоже перевести. "Забыли пароль?", "Забыли логин?"

9. Убрать слово "Категории"

внутри http://vsemesta.com/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=10&Itemid=200

Пишите ваи предложения, за сколько возьмьтесь и в какие сроки сделаете.

Joomla
13 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Masterix
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Спасибо!
Отличное сотрудничество! Спасибо!
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