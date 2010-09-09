Необходимо сверстать две страницы

Опыт работы с данным движком обязателен, через несколько дней необходимо будет верстать ещё один макет под этот же движок, так что фактически это заказ на 2 верстки, указывайте сроки и цену за работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать две простенькие страницы под все браузеры, в т.ч под ИЕ6. Макеты в приложении. От Вас - срок и цена
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