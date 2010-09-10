Приватный проект для Беспалова Игоря (bigolub)

Добрый день! Есть группа http://vkontakte.ru/club17319102 В Опере 9 все было ок, в Опере 10 таблица сжалась. В остальных браузерах вроде все в порядке. Надо поправить верстку, чтобы в Опере 10 не сжималась таблица, и при этом ...