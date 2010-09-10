Приватный проект для Беспалова Игоря (bigolub)

HTML-версткаЗавершен1 заявка99 просмотров
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Сделать верстку и настройку сайта.

13 лет назад
Q-Desnik
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bigolub
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Все сделано отлично и в нужные сроки. Работаем на постоянной основе, очень хороший исполнитель!
С такими заказчиками, как Кирилл, всегда приятно и просто работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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