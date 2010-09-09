Поправить шапку интернет магазина на oscommerce

Добрый день! Есть группа http://vkontakte.ru/club17319102 В Опере 9 все было ок, в Опере 10 таблица сжалась. В остальных браузерах вроде все в порядке. Надо поправить верстку, чтобы в Опере 10 не сжималась таблица, и при этом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - mamin - mir . com
1. Сверху необходимо:
- там где сейчас поиск поставить корзину
- там где сейчас корзина поставить язык
- там где сейчас язык поставить поиск
2. Расширить корзину и немного сделать длинее по высоте.
- если Вы добавите какой- либо товар в коризну Вы увидите в чем проблема - название товара не вмещаеться в корзину.
3. Переименовать пару кнопочек с русского на украинский язык - http://mamin-mir.com/product_info.php?products_id=50
4. Возможно будут требоватья небольшие другие изменения , за отдельную плату.
Работы впринципе не больше чем на час
С Уважением, Михаил
Контакты:
I C Q : 366 - 892 - 443
S k y p e : mihail-consulting
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