Поправить шапку интернет магазина на oscommerce

Сайт - mamin - mir . com

1. Сверху необходимо:

- там где сейчас поиск поставить корзину

- там где сейчас корзина поставить язык

- там где сейчас язык поставить поиск

2. Расширить корзину и немного сделать длинее по высоте.

- если Вы добавите какой- либо товар в коризну Вы увидите в чем проблема - название товара не вмещаеться в корзину.

3. Переименовать пару кнопочек с русского на украинский язык - http://mamin-mir.com/product_info.php?products_id=50

4. Возможно будут требоватья небольшие другие изменения , за отдельную плату.

Работы впринципе не больше чем на час

С Уважением, Михаил

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