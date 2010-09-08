Верстка дизайна + jQuery

HTML-версткаЗакрыт5 заявок210 просмотров
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Верстка дизайна + jQuery

Если вы хороший верстальщик и любите jQuery, мое обращение для вас.

1) Нужно заверстать дизайн на базе плагина Masonry (+ дописать к нему немного кода из

тутуриала).

2) Прикрутить Nivo Slider, prettyPhoto и History.

3) Немного AJAX

Подробное ТЗ при личном общении.

Называйте предварительную цену.

P.S. Повторю что нужен хороший и аккуратный верстальщик. Работа тонкая.

Желательно Киев. Оплата наличными, Webmoney, Visa

jQuery
13 лет назад
alexander_z
Александр 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
incarnate
Михаил 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$39
2 дня
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