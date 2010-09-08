Необходимо сверстать из psd под шоппскрипт срочно ваша цена? всего 3 страницы ася 832683 п.с буду проверять во всех браузерах тщательно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно доработать хтмл сайт:
- заменить фон
- переместить элементы
- уменьшить размер элементов
Подробное ТЗ отправлю на почту.
Заявки отправляйте на [email protected]
Срок - завтра
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