Верстка сайта, кроссбраузерная.

$40
HTML-версткаЗавершен23 заявки299 просмотров
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Верстка сайта. Mozila 2-3. Opera 9-10, Chrome, IE 6-8, safari,

Дивы, таблицы.

Верстка сайта
13 лет назад
An-na
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
wedest
Игорь 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Сотрудничеством довольна. Обязательно обращусь еще.
Очень хороший заказчик. Дала четкое ТЗ, во время работы - прислушивается к советам исполнителя и обладает ангельским терпением. За работу - оплатила сразу и перевела большую сумму чем договаривались. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую. Приятно работать.
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