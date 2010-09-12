Приватный для Бакун Елена (floppox)

Здравствуйте! Нужно выполнить небольшую работу, переверстать шапку сайта. Сайт уже старый, нужно поменять шапку. Задачу нужно выполнить до завтра, до 13:00 по мск. Работы мало, нужно сделать быстро и хорошо. Я выберу иссполнителя завтра с утра, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все оговорено. Другим исполнителям просьба не тратить время.
Лена, сами проставьте цену. Срок - 4 дня.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищу очень хорошего специалиста, который разбирается в CSS на высоком уровне! Скачайте вложенный файл архив "template.rar" (в этом файле архиве будет два файла: "index.html" и "style.css" ) Необходимо объяснить (научить), как сбивать стили от вышестоящих классов! Необходимо, чтобы ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Страничка сайта: http://films-online.tv/film.php При просмотре через Оперу и Хром кривит левый блок. Если туже самую страничку смотреть через Мозиллу и ИЕ - все нормально. Убираю из кода один div, в Мозилле и ИЕ все нормально, в Опере и ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сверстать дизайн сайта-цитатника. Разумеется, валидно и кроссбраузерно :) Пример самой сложной страницы в приложении. Есть ещё две других - они попроще. Просьба сразу указывать сроки и стоимость итоговой работы. Предпочтение будет отдаваться заявкам с меньшей ценой ...Завершен13 лет назад
- $70
Требуется сверстать 2 макета: внутренняя и главная + прикрутить jQuery галерею.Завершен13 лет назад
- $100
Только Украина, деньги пересылаю ПриватБанком в гривнах. Пишите сразу количество гривень и сроки. Плачу деньги только после утверждения вашей верстки, тогда же и ставлю отзыв. Никаких предоплат. Главную страницу я приатачил. Все меню Вы можете увидеть, две кнопки под ...Завершен13 лет назад
- $250
Верстка и натяжка сайта.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $140
Верстка сайта с использованием js. Выпадание меню нужно сделать с помощью css. кроссбараузерность. Конкретно: FF 2-3. Opera 9-10, Chrome, ну, конечно любимая серия IE 6-8. Дивы или таблицы, не сильно важно (хотя предпочтения, конечно дивам :) ...Завершен13 лет назад
Нужно надеть дизайн на Amirocms. Мануал: http://manual.amiro.ru/doc/integracija-dizajna/vvedenie дизайн примерно такой: http://i061.radikal.ru/1009/09/7cc353012051.jpg возможно еще изменится структура товаров,но в целом все довольно простенько за верстку 30$. СКолько за интеграцию?HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать 4 однотипные страницы инструкции, по возможности - никаких внешних файлов, никаких подключений javascript и css, каждая инструкция полностью в одном html. Так же необходимо сверстать два блока маленьких. Примеры прикреплены. Блоки необходимо сделать ...Завершен13 лет назад