Приватный для Бакун Елена (floppox)

Страничка сайта: http://films-online.tv/film.php При просмотре через Оперу и Хром кривит левый блок. Если туже самую страничку смотреть через Мозиллу и ИЕ - все нормально. Убираю из кода один div, в Мозилле и ИЕ все нормально, в Опере и ...