Приватный для Бакун Елена (floppox)

HTML-версткаЗавершен1 заявка152 просмотра
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13 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 дней назад
Выбранный исполнитель
floppox
Елена 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$55
4 дня
Елена, спасибо! Верстка и интеграция на движок выполнена быстро, кроссбраузерно, с учетом всех пожеланий. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Отличные впечатления от сотрудничества. Искренне рекомендую.
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