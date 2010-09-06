Консультация профессионала по CSS + HTML

Ищу очень хорошего специалиста, который разбирается в CSS на высоком уровне!

Скачайте вложенный файл архив "template.rar" (в этом файле архиве будет два файла: "index.html" и "style.css" )

Необходимо объяснить (научить), как сбивать стили от вышестоящих классов!

Необходимо, чтобы для внутренней таблицы для тегов не действовали стили указанные для других вышестоящих таблиц.

То-есть теги внутренней таблицы не должны быть высотой в 100 пикселей.

Такая внутренняя таблица в примере одна, но реально может быть больше 10 штук.

Указывайте цены.