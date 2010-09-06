Верстка макетов. Приватно для Игоря (Poplava).

$70
HTML-версткаЗавершен1 заявка97 просмотров
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Требуется сверстать 2 макета: внутренняя и главная + прикрутить jQuery галерею.

13 лет назад
Zels
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Poplava
Игорь 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$70
2 дня
Работа выполнена идеально и во-время! Никаких лишних вопросов не было, что показывает профессионализм Игоря. Все понимает с полуслова. Рекомендую как надежного и ответственного исполнителя!
Александр четко поставил задачу. Всегда был на связи и понимал с полу слова любые возникшие вопросы. Активно помогал в исполнении проекта. Надежный человек и приятен в общении. Доверяю на 100%! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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