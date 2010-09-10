Верстка сайта

$140
HTML-версткаЗавершен10 заявок350 просмотров
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Верстка сайта с использованием js. Выпадание меню нужно сделать с помощью css.

кроссбараузерность. Конкретно: FF 2-3. Opera 9-10, Chrome, ну, конечно любимая серия IE 6-8.

Дивы или таблицы, не сильно важно (хотя предпочтения, конечно дивам :) ).

Главное, что бы как можно меньше кода. Весь css в отдельный файл. И

желательно его разбить на логические блоги комментированием.

Верстка сайта
13 лет назад
zzakirow
Зуфар 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$140
2 дня
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