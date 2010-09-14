Нужна верстка под Joomla! 1.5

Я бы поставил и 100 баллов, если честно. Очень хорошо все сделал. Кроссбраузерная верстка, все точно и согласно ТЗ. Особое внимание уделил требованиям по доработке и добавлению того, что не входило в ТЗ. В указанные сроки уложился. Рад, что выбрал Евгения исполнителем.