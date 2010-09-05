Конвертация InDesign -> HTML

Сайт http://wowtt.ru/ Нужно будет усовершенствовать админку на которой завязан сайт. И исправлять мелкие недочеты и недоработки по ходу их обнаружения. По этому проекту будет постоянная работа, не разовая. Нужен человек, верстальщик и программист в одном лице. Все пожелания ...