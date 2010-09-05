Конвертация InDesign -> HTML

Сайт http://wowtt.ru/ Нужно будет усовершенствовать админку на которой завязан сайт. И исправлять мелкие недочеты и недоработки по ходу их обнаружения. По этому проекту будет постоянная работа, не разовая. Нужен человек, верстальщик и программист в одном лице. Все пожелания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо экспортировать статьи журнала в HTML.
Есть архив выпусков научного журнала. Все выпуски сверстаны в InDesign. Каждый выпуск содержит 50-100 статей.
На выходе нужно получить отдельные HTML-файлы для каждой статьи. HTML-код должен быть чистым и аккуратным. Картинки, таблицы, формулы должны выглядеть корректно.
Задача - осуществить экспорт в HTML имеющегося архива (около 10 выпусков). Затем - ежемесячно
обрабатывать следующие номера журнала.
Стоимость - обговаривается с исполнителем.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется человек для разработки дизайна для web-приложения (CRM системы. ) Необходимо доработать и улучшить существующий дизайн и эргономику системы (UI/UX, Web 2.0 features, цветовая гамма, иконы, контролы), после чего сверстать HTML/ASPX код. Работы приблизительно на 2 недели, ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $40
Нужно сверстать дизайн для вордпресса, который будет находится по адресу www.gennadij.pavlenko.name/middle-way Дизайн должен выглядеть точно так же, как сам сайт www.gennadij.pavlenko.name. Главная страница ворд-пресса будет показывать индекс материалов. Левое меню и шапка, остаются такими же, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сверстать заглавную страницу сайта(позже будет еще несколько типовых страниц – обсуждается отдельно за результатами верстки заглавной). С нашей стороны: дизайн заглавной выполнен в формате cdr. Перевод в любой необходимый формат, доработка шаблона(деталей) по требованию. ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт13 лет назад
Этот шаблон правильно отображается только в IE. Нужно оптимизировать под остальные браузеры - Opera, Google Chrome, Safari. http://www.freetemplatesonline.com/templates/Free-Business-Template-Free-CSS-Template-145.html icq 818-770HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Нужен html верстальщик для внесения правок в шаблоне и доделке некоторых графических элементов, подробно при общении. Работа для начинающих, знание html+css & photoshop.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется исходник в psd нужно сверстать шаблончик. inctantcmsHTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Требуется вставить в шапку swf. Сам пытался, вставил но очень криво. шаблон - http://demo.wp-ru.ru/indezinerpaperwall/ в шапку вставить флешку. цена?HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно изменить верстку сайта хттп://www.sky-wood.ru Нужна валидная XHTML 1.0 Transitional (или выше) верстка на дивах. Верстка должна быть кроссбраузерная (IE6+, FF, Opera, Chrome). Не должно быть необоснованных хаков и JS. Все стили в отдельном файле. Ссылки в верхнее меню ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $40
Необходимо сверстать 2 макета для двух сайтов-визиток и ~10-12 страниц с контентом для них же. Требования: - Валидные xhtml1 + css 2.1 - Семантическая вёрстка - Представление о JavaScript - Понимание элементарных PHP-конструкций, вроде echo/if/foreachHTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад