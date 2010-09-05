Верстка сайта

Необходимо сверстать заглавную страницу сайта(позже будет еще несколько типовых страниц – обсуждается отдельно за результатами верстки заглавной).

С нашей стороны: дизайн заглавной выполнен в формате cdr. Перевод в любой необходимый формат, доработка шаблона(деталей) по требованию. Дизайнер постоянно на связи.

От Вас: понятный чистый код, ответственность, быстрое исполнение.

Оставьте пожалуйста в комментариях свои работы(в том числе необходимый формат дизайна). Это обязательное требования. Я просмотрю и свяжусь.

Предпочтение веб-лансерам из Киева, Черкас.