Верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт18 заявок314 просмотров
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Необходимо сверстать заглавную страницу сайта(позже будет еще несколько типовых страниц – обсуждается отдельно за результатами верстки заглавной).

С нашей стороны: дизайн заглавной выполнен в формате cdr. Перевод в любой необходимый формат, доработка шаблона(деталей) по требованию. Дизайнер постоянно на связи.

От Вас: понятный чистый код, ответственность, быстрое исполнение.

Оставьте пожалуйста в комментариях свои работы(в том числе необходимый формат дизайна). Это обязательное требования. Я просмотрю и свяжусь.

Предпочтение веб-лансерам из Киева, Черкас.

Верстка сайта
13 лет назад
sroman
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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