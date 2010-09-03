Вёрстка сайтов-визиток и их контента

Нужно порезать готовый дизайн в html версту (шаблон для Joomla) Резиновая верстка по ширине и по высоте. Верстка дивами. Использование ajax (jQuery или Mootools). Как базу можно использовать шаблон yoo_flux.
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Необходимо сверстать 2 макета для двух сайтов-визиток и ~10-12 страниц с контентом для них же.
Требования:
- Валидные xhtml1 + css 2.1
- Семантическая вёрстка
- Представление о JavaScript
- Понимание элементарных PHP-конструкций, вроде echo/if/foreach
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