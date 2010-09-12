Верстка из PSD в HTML

Сайт переставить на вердпресс подключить страницы переделать видео плеер фавикон подключить рассылку и форму регистрации ilovetribal/com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
1. Валидность (w3c);
2. Кроссбраузерность;
3. SEO-френдли;
4. CSS-верстка с минимумом таблиц.
Работаю только с серьезными людьми, которые могут сейчас взяться за работу и выполнить ее качественно и в срок.
В аттаче прилагаю главную.
Выберу кандидата с оптимальной ценой и хорошим портфолио/отзывами.
Расчет WMZ.
Контакт - skype или аська.
- Похожие заказы
- $200HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Имеется html страница со старым дизайном и psd файл с новым. Элементы редизайна и их размещение практически повторяют старый дизайн. Надо сделать верстку редизайна. Названия в css можно оставить теми же. Верстка не сложная. В верстке ...Закрыт13 лет назад
- $30
Есть одна сверстанная страница. И еще 8 почти таких же но не сверстанных. Задача - сделать их. отличия только в поле вывода основного текста - его и надо дорабатывать для каждой отдельно. Срок - сегодня ...Завершен13 лет назад
Требуется свёрстанный div+css сделать шаблоном Joomla 1.5, то есть прописать все Joomla позиции, теги и т. п. и довести до нормального "рабочего" состояния.HTML-верстка18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Вот сайт http://your-psiholog.ru joomla 1.5.20 + virtuemart 1.1.4 версия php 5.2.x 1) Нужно отрубить обязательную регистрацию юзеров. Юзеры должны забивать упрощенную форму. Вот как на этом сайте. http://www.shopify.com/examples/browse/ знаю есть на виртуй несколько различных хаков- но у некоторых различные минусы ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть дизайн в фотошопе. Необходимо сверстать в HTML и натянуть на движок (WordPress или Joomla на выбор). Оплата через Яндекс деньги или ВебМани. Срок два дня.HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется срочно за сегодня, выполнить вёрстку 3-х страниц, в макете графики 5% Верстка не сложная!Закрыт13 лет назад
Приветсвую, необходимо сверстать дизайн одной страницы. Образец в приложении. PSD исходник имеется. Требвания: - кроссбраузерность. - верстка не должна растягиваться (не резиновя), все должно быть по центру.Завершен13 лет назад
Есть Wordpress c плагином GetShopped, нужно правильно прикрутить шаблон http://elegantthemes.com/preview/eStore/ Шаблон в наличии есть, пишите свою цену и сроки.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сверстать интернет магазин на движке shop.by. Также сделать поиск по категориям. Если что-то не понятно, пишите в аську 202-355-635. Важно: сразу озвучивайте цену и сроки. Обязательно: только живущие в Минске.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад