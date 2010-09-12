Верстка из PSD в HTML

HTML-версткаЗавершен21 заявка365 просмотров
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Требования:

1. Валидность (w3c);

2. Кроссбраузерность;

3. SEO-френдли;

4. CSS-верстка с минимумом таблиц.

Работаю только с серьезными людьми, которые могут сейчас взяться за работу и выполнить ее качественно и в срок.

В аттаче прилагаю главную.

Выберу кандидата с оптимальной ценой и хорошим портфолио/отзывами.

Расчет WMZ.

Контакт - skype или аська.

HTML
13 лет назад
HAMANN
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lysyi
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Толковый исполнитель! Минимум вопросов, всегда на связи, по ходу все поправили и привели в нужный вид. Код - компактный и грамотный. Буду обращаться еще.
Все четко и замечательно. Тех задание, аванс, оплата. Очень доволень.
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