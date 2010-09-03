Нужно сделать верстку шаблона

Добрый день! Требуется вставить в шапку swf. Сам пытался, вставил но очень криво. шаблон - http://demo.wp-ru.ru/indezinerpaperwall/ в шапку вставить флешку. цена?
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Имеется исходник в psd нужно сверстать шаблончик. inctantcms
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