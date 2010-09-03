Div верстка сайта

$50
HTML-версткаЗакрыт2 заявки296 просмотров
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Нужно изменить верстку сайта хттп://www.sky-wood.ru

Нужна валидная XHTML 1.0 Transitional (или выше) верстка на дивах.

Верстка должна быть кроссбраузерная (IE6+, FF, Opera, Chrome).

Не должно быть необоснованных хаков и JS.

Все стили в отдельном файле.

Ссылки в верхнее меню нужно сделать в виде текста.

ГС и внутренние будут отличаться только левым меню.

Меню для внутряка нужно взять отсюда: хттп://craaftaudio.ru/

На ГС нужно сделать раскрывающееся левое меню на CSS или JS.

Футер должен быть прижать к низу.

Вроде все.

Все предложения пожалуйста оставляйте в проекте. Предложения в ЛС не рассматриваю.

Если цена/качество будет меня порадует, то исполнителя ждет аналогичный проект и сотрудничество в дальнейшем.

Верстка сайта
13 лет назад
alezzz
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва
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