Div верстка сайта

Нужно изменить верстку сайта хттп://www.sky-wood.ru

Нужна валидная XHTML 1.0 Transitional (или выше) верстка на дивах.

Верстка должна быть кроссбраузерная (IE6+, FF, Opera, Chrome).

Не должно быть необоснованных хаков и JS.

Все стили в отдельном файле.

Ссылки в верхнее меню нужно сделать в виде текста.

ГС и внутренние будут отличаться только левым меню.

Меню для внутряка нужно взять отсюда: хттп://craaftaudio.ru/

На ГС нужно сделать раскрывающееся левое меню на CSS или JS.

Футер должен быть прижать к низу.

Вроде все.

Все предложения пожалуйста оставляйте в проекте. Предложения в ЛС не рассматриваю.

Если цена/качество будет меня порадует, то исполнителя ждет аналогичный проект и сотрудничество в дальнейшем.