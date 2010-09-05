Верстка дизайна для web приложения - CRM системы

HTML-версткаЗакрытнет заявок171 просмотр
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Требуется человек для разработки дизайна для web-приложения (CRM системы. )

Необходимо доработать и улучшить существующий дизайн и эргономику системы (UI/UX, Web 2.0 features, цветовая гамма, иконы, контролы), после чего сверстать HTML/ASPX код.

Работы приблизительно на 2 недели, может до месяца.

Навыки:

- HTML / JavaScript / CSS

- Опыт в разработке UI/UX для web приложений

- Опыт в ASP.NET, AJAX, библиотеке Telerik приветствуются

Пример текущего дизайна - в скриншоте.

Рейт, сроки и другие детали обсуждаются.

Контакт:

skype: volandskype1

email: avoloschuk ( at ) fairwaydev.com

Лучше пишите сразу в скайп - так будет оперативнее, т.к. профайл проверяю крайне редко

13 лет назад
avoloschuk
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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