Верстка дизайна для вордпресс.

Нужно сверстать дизайн для вордпресса, который будет находится по адресу www.gennadij.pavlenko.name/middle-way

Дизайн должен выглядеть точно так же, как сам сайт www.gennadij.pavlenko.name.

Главная страница ворд-пресса будет показывать индекс материалов. Левое меню и шапка, остаются такими же, как на главном сайте.

Центральная часть - центр - одно текстовое поле - Page или Post из вордпресса.

Весь функционал вордпресса должен поддерживаться.

Ширину центрального текстового поля возможно захочется изменить. Достаточно будет через редактирование штмл, просто скажете где.

Если есть вопросы, задавайте на [email protected]