Верстка дизайна для вордпресс.

$40
HTML-версткаЗавершен1 заявка114 просмотров
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Нужно сверстать дизайн для вордпресса, который будет находится по адресу www.gennadij.pavlenko.name/middle-way

Дизайн должен выглядеть точно так же, как сам сайт www.gennadij.pavlenko.name.

Главная страница ворд-пресса будет показывать индекс материалов. Левое меню и шапка, остаются такими же, как на главном сайте.

Центральная часть - центр - одно текстовое поле - Page или Post из вордпресса.

Весь функционал вордпресса должен поддерживаться.

Ширину центрального текстового поля возможно захочется изменить. Достаточно будет через редактирование штмл, просто скажете где.

Если есть вопросы, задавайте на [email protected]

13 лет назад
mikerussia
Геннадий 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
one-ll
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Великолепная работа. верстка, на мой взгляд, довольно муторное дело, потому что то то не то, то это не это, но Олег, за что огромное спасибо, сделал все "хотелось бы...." быстро и красиво. Спасибо! Рекомендую!
Приятно работать с человеком который понимает что ему нужно. Сотрудничеством доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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