Приватно для Поплавского Игоря (Poplava)

Сайт http://wowtt.ru/ Нужно будет усовершенствовать админку на которой завязан сайт. И исправлять мелкие недочеты и недоработки по ходу их обнаружения. По этому проекту будет постоянная работа, не разовая. Нужен человек, верстальщик и программист в одном лице. Все пожелания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать 4 страницы. Макеты вышлю.
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