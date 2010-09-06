Приватно для Поплавского Игоря (Poplava)

Очень доволен сотрудничеством с Галиной. В ходе выполнения проекта вносила правки в макеты очень быстро и понимала меня с полуслова. Более чем четко поставила задачу и своевременно оплатила! Галя - проффи в своем деле и просто хороший человек! Буду рад сотрудничать в будущем.