Приватно для Поплавского Игоря (Poplava)

$100
HTML-версткаЗавершен2 заявки145 просмотров
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Сверстать 4 страницы. Макеты вышлю.

13 лет назад
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Poplava
Игорь 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Сотрудничать с такими специалистами, как Игорь - сплошное удовольствие! Идеальный результат, великолепное качество, сжатые сроки и приятное общение. Все обьясняет и советует как сделать лучше, поскольку в своем деле он настоящий профессионал. Очень рекомендую! Спасибо, Игорь, за прекрасную работу! Обязательно буду обращаться еще.
Очень доволен сотрудничеством с Галиной. В ходе выполнения проекта вносила правки в макеты очень быстро и понимала меня с полуслова. Более чем четко поставила задачу и своевременно оплатила! Галя - проффи в своем деле и просто хороший человек! Буду рад сотрудничать в будущем.
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