Верстка HTML (Продающая страничка) – Срочно!

Доброго времени суток.

Нужно сделать верстку продающей странички:

http://new.finbetting.info/

А именно:

Есть файл в word формате + картинки, видео-ролики, аудио-ролик и прочий контент.

Нужно переделать страницу, так как это описано в word-файле.

Нужно вставить 2 flash ролика в текст 1 аудио с flash плеером, несколько всплывающих меню в разделе FAQ (Пример – www.finbetting.info/faq.php) остальное картинки и оформление стилей.

Все файлы вышлю, как договоримся.

Не профессионалов и тех кто занимается версткой

меньшее 2-3 лет, просьба не обращаться.

Очень важно качество работы.

Срок – до 24 часов (То есть СРОЧНО!)

Разумная и быстрая оплата.

P.S. В том случае, если работа будет выполнена достойно и по разумной цене, возможно сотрудничество на постоянной основе (работы будет достаточно).

Жду Ваших предложений.