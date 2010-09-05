Верстка HTML (Продающая страничка) – Срочно!

Требуется верстка с сохранением функционала для скрипта jokerboard3, такая же как poster123.com. Заявку приму от человека с опытом работы с этим скриптом. Писать в лс или в icq
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Нужно сделать верстку продающей странички:
А именно:
Есть файл в word формате + картинки, видео-ролики, аудио-ролик и прочий контент.
Нужно переделать страницу, так как это описано в word-файле.
Нужно вставить 2 flash ролика в текст 1 аудио с flash плеером, несколько всплывающих меню в разделе FAQ (Пример – www.finbetting.info/faq.php) остальное картинки и оформление стилей.
Все файлы вышлю, как договоримся.
Не профессионалов и тех кто занимается версткой
меньшее 2-3 лет, просьба не обращаться.
Очень важно качество работы.
Срок – до 24 часов (То есть СРОЧНО!)
Разумная и быстрая оплата.
P.S. В том случае, если работа будет выполнена достойно и по разумной цене, возможно сотрудничество на постоянной основе (работы будет достаточно).
Жду Ваших предложений.
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