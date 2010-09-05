Приватный проект для Дмитрия Прошина

$200
HTML-версткаЗакрыт1 заявка85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн в Photoshop. Нужно сделать верстку и внедрить под vBulletin 4.0.6

На все про все 48 часов.

Оплата 6000 WMR после проверки внедренного дизайна и получение кода.

13 лет назад
slf
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
webmix
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва(-7)
13 лет назад
$200
2 дня
  • Похожие заказы

  • Исправить ошибки в верстке. Доработать админку.

    Сайт http://wowtt.ru/ Нужно будет усовершенствовать админку на которой завязан сайт. И исправлять мелкие недочеты и недоработки по ходу их обнаружения. По этому проекту будет постоянная работа, не разовая. Нужен человек, верстальщик и программист в одном лице. Все пожелания ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать аналог шаблона

    $30

    Требуется верстка с сохранением функционала для скрипта jokerboard3, такая же как poster123.com. Заявку приму от человека с опытом работы с этим скриптом. Писать в лс или в icq

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать дизайн для СтрессВеба

    $50

    Имеется дизайн в PDS надо сверстать его на СтрессВеб. В будущем исполнитель получит работу по верстке форума, и дальнейшее сотрудничество с нами. Дизайн отправлю после выбора исполнителя.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Конвертация InDesign -> HTML

    Необходимо экспортировать статьи журнала в HTML. Есть архив выпусков научного журнала. Все выпуски сверстаны в InDesign. Каждый выпуск содержит 50-100 статей. На выходе нужно получить отдельные HTML-файлы для каждой статьи. HTML-код должен быть чистым и аккуратным. Картинки, ...

    HTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка дизайна для web приложения - CRM системы

    Требуется человек для разработки дизайна для web-приложения (CRM системы. ) Необходимо доработать и улучшить существующий дизайн и эргономику системы (UI/UX, Web 2.0 features, цветовая гамма, иконы, контролы), после чего сверстать HTML/ASPX код. Работы приблизительно на 2 недели, ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка дизайна для вордпресс.

    $40

    Нужно сверстать дизайн для вордпресса, который будет находится по адресу www.gennadij.pavlenko.name/middle-way Дизайн должен выглядеть точно так же, как сам сайт www.gennadij.pavlenko.name. Главная страница ворд-пресса будет показывать индекс материалов. Левое меню и шапка, остаются такими же, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сверстать заглавную страницу сайта(позже будет еще несколько типовых страниц – обсуждается отдельно за результатами верстки заглавной). С нашей стороны: дизайн заглавной выполнен в формате cdr. Перевод в любой необходимый формат, доработка шаблона(деталей) по требованию. ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизировать шаблон под браузеры

    Этот шаблон правильно отображается только в IE. Нужно оптимизировать под остальные браузеры - Opera, Google Chrome, Safari. http://www.freetemplatesonline.com/templates/Free-Business-Template-Free-CSS-Template-145.html icq 818-770

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад