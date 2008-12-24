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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
13 лет назад
Задание выполнено точно в оговоренные сроки, все пожелания были выполнены. Сотрудничеством очень доволен, всем рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, интересный проект. Рекомендую
$50
9 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель! Все сделано качественно и почти в срок. Были проблемы с настройкой хостинга, но все было решено профессионально. Всем рекомендую. Обязательно буду сотрудничать в будущем.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко сформулировал задание, сразу предоставил все что требовалось. Работа с Никитой оставила положительные впечатления, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
15 лет назад
Работает медленно, но качественно! в общем спасибо!
Ответный отзыв
Было интересно работать. Отличный заказчик
$70
10 баллов
15 лет назад
Сайт сделали отличный и быстро. Спасибо.
Ответный отзыв
Хороший проект и заказчик. Все отлично
$170
10 баллов
15 лет назад
Я работал с очень многими фрилансерами в этой области, и могу взвешено сказать, что работать с этим человеком приятно и продуктивно. Ни разу не сорвал заданных сроков, все делал четко. А самое главное хочу отметить качество его работы – оно просто отличное, выполнял все заданные объемы! Более чем за 8 лет работы в интернете, я встречал не так много людей, которых можно по-настоящему выделить, так вот этого человека смело можно рекомендовать!
Ответный отзыв
Все отлично. Хороший проект и заказчик.
Копирайтинг
3 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $500
от 30 дней
нет рейтинга