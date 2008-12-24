Я работал с очень многими фрилансерами в этой области, и могу взвешено сказать, что работать с этим человеком приятно и продуктивно. Ни разу не сорвал заданных сроков, все делал четко. А самое главное хочу отметить качество его работы – оно просто отличное, выполнял все заданные объемы! Более чем за 8 лет работы в интернете, я встречал не так много людей, которых можно по-настоящему выделить, так вот этого человека смело можно рекомендовать!