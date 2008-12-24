sadesad

Сергей sadesad

 
42 годаРоссия/Калининград
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
m-vanna
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Создать сайт"под ключ" по имеющемуся материалу
Задание выполнено точно в оговоренные сроки, все пожелания были выполнены. Сотрудничеством очень доволен, всем рекомендую
Отличный заказчик, интересный проект. Рекомендую
Ответный отзыв
nivb
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
9 баллов
13 лет назад
Создать персональный сайт на WordPress или Joomla
Отличный исполнитель! Все сделано качественно и почти в срок. Были проблемы с настройкой хостинга, но все было решено профессионально. Всем рекомендую. Обязательно буду сотрудничать в будущем.
Хороший заказчик. Четко сформулировал задание, сразу предоставил все что требовалось. Работа с Никитой оставила положительные впечатления, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
lolik80
50 летЭстония
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Ведение блогов нашего сайта
Работает медленно, но качественно! в общем спасибо!
Было интересно работать. Отличный заказчик
Ответный отзыв
DimKud
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Сайт на WorldPress
Сайт сделали отличный и быстро. Спасибо.
Хороший проект и заказчик. Все отлично
Ответный отзыв
dimcom
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$170
10 баллов
15 лет назад
Описания к приставочным играм
Я работал с очень многими фрилансерами в этой области, и могу взвешено сказать, что работать с этим человеком приятно и продуктивно. Ни разу не сорвал заданных сроков, все делал четко. А самое главное хочу отметить качество его работы – оно просто отличное, выполнял все заданные объемы! Более чем за 8 лет работы в интернете, я встречал не так много людей, которых можно по-настоящему выделить, так вот этого человека смело можно рекомендовать!
Все отлично. Хороший проект и заказчик.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $500
от 30 дней
нет рейтинга