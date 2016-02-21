Настройка способа оплаты в Престашоп 1.6

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Добрый день.

Необходимо настроить приём оплаты таким образом, чтобы (при выборе покупателем метода оплаты "Оплата при получении") магазин перекидывал на оплату предоплаты за доставку.

Вопросы в личку.

Спасибо

PrestaShop
9 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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