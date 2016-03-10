Создать сайт электронной регистратуры.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок292 просмотра

Нужна помощь специалиста для написания несложного проекта(сервис электронной регистрации очереди в медучреждения)

 

Проект простой все исходные данные есть на наглядныхпримерах.

9 лет назад
antonwap007
49 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SorokaWeb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$100
4 дня
Человек ответственный, задание выполнил вовремя! По оплате всегда идет на встречу заказчику! Рекомендую!
Рекомендуем к сотрудничеству! Заказчик понимает что хочет видеть на выходе и (что самое главное) четко может поставить задачу. По оплате никаких претензий - все вовремя и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

SorokaWeb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад