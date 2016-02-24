Создать сайт с админкой (типа интернет-магазина) Приношу извинения, указала не ту ссылку вот так нужно https://www.youtube.com/watch?v=dmJAOcUygx8 Сайт будет запрашивать с портала несколько электронных гос услуг
Переводчик имен файлов
Необходимо сделать простой переводчик имен файлов.
Лучше всего браузерную версию.
Порядок работы как вижу я:
1. Открываю офлайн страницу в браузере.
2. Указываю папку с файлами.
3. Выбираю текущий язык имен файлов
4. Выбираю требуемый язык для перевода.
5. Скрипт переводит имена с помощью Гугл Транслейтера и изменяет имена файлов в папке.
Язык может быть например французский, поэтому стоит учесть юникод.
Выслушаю предложение по другому алгоритму, возможно более оптимальному.
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