Переводчик имен файлов

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок209 просмотров

Необходимо сделать простой переводчик имен файлов.

Лучше всего браузерную версию.

Порядок работы как вижу я:

1. Открываю офлайн страницу в браузере.

2. Указываю папку с файлами.

3. Выбираю текущий язык имен файлов

4. Выбираю требуемый язык для перевода.

5. Скрипт переводит имена с помощью Гугл Транслейтера и изменяет имена файлов в папке.

Язык может быть например французский, поэтому стоит учесть юникод.

Выслушаю предложение по другому алгоритму, возможно более оптимальному.

9 лет назад
vvetal
45 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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