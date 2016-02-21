Интеграция сайта с порталом Росреестр

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Закрыт2 заявки23 просмотра

Создать сайт с админкой (типа интернет-магазина)

Приношу извинения, указала не ту ссылку

вот так нужно

https://www.youtube.com/watch?v=dmJAOcUygx8

Сайт будет запрашивать с портала несколько электронных гос услуг

9 лет назад
an-pdm
42 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров