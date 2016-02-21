Необходима вёрстка и программирование под ключ на Opencarte или MODXe. Тематика: онлайн бронирование тур услуг через систему онлайн оплаты на сайте . Дизайн адаптивный имеется в PSD . ТЗ вышлю на почту так как весит более 25 мб. Также перекинуть всю базу на новый движок уже с существующего сайта olimpus.me Просьба писать тем кто может предоставить на этот проект хотя бы 2/3 своего рабочего времени, а не 1-2 часа в день. Пишите пож-та ваш е-мейл сразу.