Необходимо: 1) Создать дополнительную страницу, на которой будет список кварталов, а внизу текст. При нажатии на квартал – переход на страницу с предложениями. Сейчас все предложения в одной куче. В админе(базе) ...
Shop-script 6 - php программист
Доработать функцию импорта изображений товара, импорт идет из csv файла в виде ссылок
Задача:
При импорте надо брать 2 фотографии от первой отрезать верх и крепить ко 2ой фотографии в результате получаем из 2ух фотографий одну.
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