Shop-script 6 - php программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки87 просмотров

Доработать функцию импорта изображений товара, импорт идет из csv файла в виде ссылок

Задача:

При импорте надо брать 2 фотографии от первой отрезать верх и крепить ко 2ой фотографии в результате получаем из 2ух фотографий одну.

PHP
9 лет назад
droni4
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров