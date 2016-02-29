Фильтр объектов недвижимости (Вордпресс)

Необходимо:

1) Создать дополнительную страницу, на которой будет список кварталов, а внизу текст.

При нажатии на квартал – переход на страницу с предложениями. Сейчас все предложения в одной куче.

В админе(базе) уже есть возможность классифицировать обьекты по кварталам.

2) В регистрационной форме вставить поле Выбрать страну. Поле не обязательное.

3) Добавить кнопку Contact на 2 страницах и скрипт "Поделиться"

Рассматриваю кандидатов только с опытом на вордпрессе и с оценкой проекта.

В ответе пишите сроки и способ оплаты.