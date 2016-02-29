Фильтр объектов недвижимости (Вордпресс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка134 просмотра

Необходимо:   

1) Создать дополнительную страницу, на которой будет список кварталов, а внизу текст.    

При нажатии на квартал – переход на страницу с предложениями. Сейчас все предложения в одной куче.   

В админе(базе) уже есть возможность классифицировать обьекты по кварталам.   

2) В регистрационной форме вставить поле Выбрать страну. Поле не обязательное.  

3) Добавить кнопку Contact на 2 страницах и скрипт "Поделиться"  

Рассматриваю кандидатов только с опытом на вордпрессе и с оценкой проекта.  

В ответе пишите сроки и способ оплаты.

WordPress
9 лет назад
Fmedia
Сергей 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

benlinus_84
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Мне понравилось работать вместе с Андреем
Отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

benlinus_84
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад