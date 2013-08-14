Доделать интеграцию с Darwinpro

Надо доделать интеграцию, а то что-то настроено, что-то нет. На почту приходит все - в Денвер не все.

http://www.oknastreet.ru/

modx evo

Сейчас есть неск сниппетов (

Darwinpro

Darwinpro_balkon

Darwinpro_derevo

Darwinpro_plastic

Darwinpro_tekst

Darwinpro_test

Darwinpro_textarea)

для разных форм, сама строка запроса верно настроена, которую надо отправлять.

[[Darwinpro]] сейчас не работает на страницах (шаблоны - главная, лендинги и др.)

сниппет не работаюбщий http://clip2net.com/s/3uBbRiF

все шаблоны сайта - http://clip2net.com/s/3uBbY48

Надо проверить все формы на сайте и не работающие сделать работающими.

Оплата на Сбербанк карту, виза любого банка или веб мани рублевый.