1) сделать код для вставки поиска предприятий по яндексу на вордпрессу
Доделать интеграцию с Darwinpro
Надо доделать интеграцию, а то что-то настроено, что-то нет. На почту приходит все - в Денвер не все.
modx evo
Сейчас есть неск сниппетов (
Darwinpro
Darwinpro_balkon
Darwinpro_derevo
Darwinpro_plastic
Darwinpro_tekst
Darwinpro_test
Darwinpro_textarea)
для разных форм, сама строка запроса верно настроена, которую надо отправлять.
[[Darwinpro]] сейчас не работает на страницах (шаблоны - главная, лендинги и др.)
сниппет не работаюбщий http://clip2net.com/s/3uBbRiF
все шаблоны сайта - http://clip2net.com/s/3uBbY48
Надо проверить все формы на сайте и не работающие сделать работающими.
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