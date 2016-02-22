1) сделать код для вставки поиска предприятий по яндексу на вордпрессу
Отключить автовоспроизведение музыки при заходе на сайт
Подробности в ТЗ. При необходимости предоставлю доступ в админку понравившимся исполнителям для оценки бюджета.
Выбранный исполнитель
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