Отключить автовоспроизведение музыки при заходе на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок138 просмотров

Подробности в ТЗ. При необходимости предоставлю доступ в админку понравившимся исполнителям для оценки бюджета.

9 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$4
1 день
Работой Романа более чем доволен - он выполнил ее быстро, недорого и без лишней волокиты! Роман один из тех немногих фрилансеров, к которым хочется обращаться повторно.
Понятное ТЗ, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Калькулятор корпусной мебели.

    Необходимо разработать для и-нет магазина калькулятор, который будет просчитывать стоимость всех вариантов мебели (прихожие,кухни...). Разберем на примере шкафов-купе. Выглядеть это будет примерно так: на странице и-нет магаз есть кнопка "Калькулятор шкафов-купе", ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать/исправить график, построенный на d3.js

    Дано: страница в шаблоне на smarty, строится график "Периоды работы": график строится с помощью библиотеки  d3.v2.js , данные для графика передаются в переменные шаблона Необходимо: Чтобы график выводил информацию включая последнее выбранное число ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработчик ios со знанием opencv

    Разрабатываемый внутренний продукт, для которого ищем разработчика с навыками работы с opencv под ios. Рассматриваются только кандидаты с реальным опытом. Проект серьёзный и времени на обучение нет. В заявке укажите ссылку на сделанный ...

    iOSOpenCV
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Группировка слов

    $10

    Есть данные в формате: запрос-1;http://example.com/aaa/;1;359 запрос-2;http://example.com/bbb/;1;317 запрос-3;http://example.com/ccc/;1;309 запрос-4;http://example.com/aaa/;2;315 запрос-5;http://example.com/ccc/;1;398 запрос-6;http://example.com/bbb/;2;275 запрос-7;http://example.com/bbb/;2;245 запрос-8;http://example.com/bbb/;1;317 запрос-9;http://example.com/aaa/;2;202 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Авторегистратор для Instagram

    Авторег для Instagram.comНужен авторегистратор, который сможет регистрировать аккаунты через мобильное приложения. Но чтоб регистрировал не как стандартно, а через аккаунт fecebook аккаунты  Привязка проксей и uzeragentov Количество потоков работы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Организация мультиязычности (.ini файлы) в скрипте с открытым кодом

    Здравствуйте! Необходимо организовать мультиязычность (на .ini файлах) в скрипте Awebcom Board Reload. Принцип организации здесь - http://myrusakov.ru/php-multilingual.html Переключение между языками там уже реализовано, нужно чтобы подключался соответствующий .ini файл. ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести правки в работу сайта

    Сайт globuspizza.ru Сайт сделан на magento. нужно чтобы после 22-50 на сайте нельзя было заказать "пироги" "суши" "вок" может сделать так что при выборе соответствующего раздела появлялось сообщение "прием заказов на доставку ...

    Magento
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос OWOX на локальный сервер

    Необходимо перенести движек и сайты находящиеся на сервере mirohost на локальный сервер. 1. Сайт на движке OWOX "altaurus.ru". 2. Сайт на движке Joomla "spartak-it.com". Дополнительно необходимо перенастроить серверы DNS. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Заменить коды на сайте. symfony2

    Всем привет!  Сайт finrussia.ru  Необходимо выполнить задачу:  Везде, где можно – поставить коды эдфокс – места и карта рекламных мест есть finrussia.ru/promo/index...., так же поставить коды яндекс.директ и гугл ad.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад