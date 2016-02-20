Внести правки в работу сайта

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Закрыт2 заявки140 просмотров

Сайт globuspizza.ru

Сайт сделан на magento.

нужно чтобы после 22-50 на сайте нельзя было заказать "пироги" "суши" "вок"

может сделать так что при выборе соответствующего раздела появлялось сообщение "прием заказов на доставку пирогов, суши, вок с 10-00 до 22-50"

а сами позиции в этих разделах не отображались.Указать стоимость работы и сроки.Спасибо

Magento
9 лет назад
miya_q
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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