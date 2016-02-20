Внести правки в работу сайта

Сайт globuspizza.ru

Сайт сделан на magento.

нужно чтобы после 22-50 на сайте нельзя было заказать "пироги" "суши" "вок"

может сделать так что при выборе соответствующего раздела появлялось сообщение "прием заказов на доставку пирогов, суши, вок с 10-00 до 22-50"

а сами позиции в этих разделах не отображались.Указать стоимость работы и сроки.Спасибо