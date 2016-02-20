Нужен гуру в OSCLASS чтобы излечить проблему с календарем в теме Real Estate. тема: market.osclass.org/themes... использую встроенные CUSTOM FIELDS для даты. В других темах данной ...
Внести правки в работу сайта
Сайт globuspizza.ru
Сайт сделан на magento.
нужно чтобы после 22-50 на сайте нельзя было заказать "пироги" "суши" "вок"
может сделать так что при выборе соответствующего раздела появлялось сообщение "прием заказов на доставку пирогов, суши, вок с 10-00 до 22-50"
а сами позиции в этих разделах не отображались.Указать стоимость работы и сроки.Спасибо
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