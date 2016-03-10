Скопировать сайт на WordPress (срочно)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки178 просмотров

Необходимо создать копию этого сайта на вордпрессе http://take.ms/dGajG

Обязательно - уникальная верстка и адаптивный дизайн!

Движок - вордпресс

Сайт делается для Украины (Киев)

Смс - уведомление

Немного изменить - http://take.ms/VF10v

Оплата - договорная (с предоплатой)

Сроки - как можно быстрее (желательно к Пн)

WordPress
9 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$60
2 дня
Великолепно справился с заданием! Спасибо
Хороший заказчик. Понятное постановление задачи, своевременная оплата. Если были какие-то просьбы по доработке, то обоснованные. Спасибо.

Заявки фрилансеров

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад