Скопировать сайт на WordPress (срочно)

Здравствуйте. Есть сайт авито.ру - стандартно в поиске нельзя выставить параметры в поиске, чтобы выводились объявления "только без фото" - есть вариант или "все объявления" (адрес https://www.avito.ru/moskva/avtomobili ) или "только с фото" (адрес ...