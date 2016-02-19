Доработка сайта на Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Нужно на странице  сайта http://gloriacafe.ru/menu.html ,

чтобы, когда нажимаем на категорию Меню, открывалось оно  в таком виде http://prntscr.com/a593yl

и листалось.

На данный момент меню открывается в новой вкладке в пдф.

Версия Джумлы 1.5.26

Joomla
9 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров