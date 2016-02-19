Сравнение фото для Джумла

Написать с нуля расширение для joomla 3 или доработать любой компонент/плагин фотогалереи

Нужно:

1. адаптивный дизайн вывода изображений, поддержка мобильных

2. изображения разбиты по категориям, возможность вывести на странице сайта только одну из категорий

3. любое из изображений можно отметить чекбоксом "добавить к сравнению". Таким образом при перемещении по страницам галереи формируется набор отложенных к сравнению фото, при этом эти отложенные изображения сгруппированы по категориям, из которых были выбраны к сравнению.

4. Отложенные изображения можно посмотреть, сравнить, удалить ненужные. Затем отправить на почту администратору перечень выбранных картинок.