Сделать поиск по городам. Друпал 7

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки129 просмотров

на этой странице http://c-surfing.club/hostel сделать поиск по городам . Такой поиск реализован здесь http://c-surfing.club/kuser-2 (используется Address Autocomplete). 

Drupal
9 лет назад
N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Отлично сработал. Быстро и качественно. Рекомендую!
)

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад