JavaScript выбора оформления тумбы и ее вращения

Нужен скрипт для сайта для создания интерфейса, вроде того, что на приложенном файле, который позволит изменять оформление и вращать тумбу.

В плане изменения оформления - меняется цвет боковин, стекла, загружаются изображения для стекла и боковин.

Более подробные все нюансы уже в переписке. Есть все возможные экраны.