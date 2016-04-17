JavaScript выбора оформления тумбы и ее вращения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка142 просмотра

Нужен скрипт для сайта для создания интерфейса, вроде того, что на приложенном файле, который позволит изменять оформление и вращать тумбу. 

В плане изменения оформления - меняется цвет боковин, стекла, загружаются изображения для стекла и боковин.

Более подробные все нюансы уже в переписке. Есть все возможные экраны. 

JavaScript
9 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$400
14 дней
Приятно сотрудничать с человеком!
Все отлично сотрудничеством остался доволен

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад