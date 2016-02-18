Починить поиск Sphinx на CakePHP

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок142 просмотра

После переустановки сервера потерян конфиг поиска sphinx- нужно восстановить.

9 лет назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров