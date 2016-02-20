Парсинг товаров из каталога товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок118 просмотров

Требуется партинг множества товаров в xls файл из одного крупного каталога по заданным критерями. Подробности в личной переписке.

9 лет назад
alexanderporoh
Александр 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров