Есть сайт на Drupal 7 и шаблоне Bootstrap Barrio. Сейчас пункт меню с подпунктами при наведении мыши разворачивается, и при клике, соответственно, происходит переход по ссылке. Всё здорово, но при использовании сайта ...
Работа на вечер (5ч)
Если не бот пишите 211
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1stit_tWde1ngn_UA9ri0ZH3fCjf7qDRAaJDDb3sNAmw/edit?usp=sharing
Все что со статусом 1 надо обязательно сегодня до ночи. Остальное можно завтра.
Заявки фрилансеров
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