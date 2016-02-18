Есть сайт на Drupal 7 и шаблоне Bootstrap Barrio. Сейчас пункт меню с подпунктами при наведении мыши разворачивается, и при клике, соответственно, происходит переход по ссылке. Всё здорово, но при использовании сайта ...
Настроить цели Яндекс Метрики на формы
Настроить цели Яндекс Метрики на формы лендинга
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно внести небольшие изменения на сайт Настроить категории, которые работают некорректно (не публикуется в них материал новый) Настроить вид поиска и главную страницу Более детально в ТЗЗакрыт9 лет назад
- $20
Добавить фильтр в категорию. Видео в карточке товара. опенкарт 2. Первая задача БС или Webmoney Escrow или поэтапная оплата. При успешном сотрудничестве возможны еще задачи. Актуально пока ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходим редизайн сайта на Друпал (www.polytechnic-nn.com). оптимизировать главную страницу. предложить добавить/удалить разделы влияющие на лаконичность сайта, удобство пользователя и продвижение .Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется доработать интернет магазин товаров на CMS OpenCart (версия, 1.5+, не 2-ойка) 1. Автоматизировать вывод поддоменов (создание поддоменов, других городов); 2. Автоматизировать вывод товаров в другом городе (поддомене, с изменением цены ...Закрыт9 лет назад
- $10
Есть сайт http://oldprice.bonfor.me/ (самопис) заходим в любойой проект, например в "бон апетит" выбираем кнопкой "все платформы" кликаем "положить в корзину" ни на главной в корзине, ни в самой корзине не считается ничего ...Закрыт9 лет назад
Нужно очень оперативно заменить кнопку на странице. На этой странице http://fastmillion.co/ Должны быть кнопки такие же как здесь: http://fastmillion.co/sigmapro/Закрыт9 лет назад
- $300
Нужно доработать сайт на движке Drupal 7, необходимо знать fields / views / etity / block / themes + API самого drupal. Все подробности расскажу по скайпу и покажу на работающем сайте.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть 2 сайта на вордпрессе: mlp.vsemesta.net и test2.vsemesta.net Первый – это русская версия, второй – английская. Тексты там переведены с помощью плагина qTranslate-X. Нужно сделать следующее: при клике ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад